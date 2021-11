Sweet Home: Alltagsgerichte für Wintertage – Nun haben wir Lust auf etwas Warmes Poulet mit Rahmsauce, Gemüsepasta oder ein richtig delikates Süppchen: Diese sechs Rezepte sind einfach, günstig und gut. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Poulet mit Kartoffeln

Cremig: Poule t b r üstchen mit Rahmsauce und Kartoffeln. Foto über: Creme de la Crumb

Kürzlich bin ich an einem grauen, nebligen Vormittag nach meinem Spaziergang mit Daisy an einem Restaurant vorbeigekommen, aus dem es herrlich duftete. Es machte Lust auf Rösti und Geschnetzeltes oder ein anderes dieser einfachen, gemütlichen Gerichte. Dieses Pouletbrüstchen mit Rahmsauce und Kartoffeln gehört genau in diese Kategorie.

Zutaten für 2-4 Personen: