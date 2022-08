Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Denner bietet Bäuerinnen «zu fairen Preisen» an Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Die neuste Tram-Aussenwerbung des Discounters verwundert Passantinnen und Passanten. Foto: PD

Verkauft Denner-Chef Mario Irmiger neu auch Bäuerinnen? Diese Frage stellten sich diese Woche sprachbewusste Passantinnen und Passanten, als sie in Zürich die neuste Tram-Aussenwerbung des Discounters erblickten. «18’500 Bäuerinnen und Bauern arbeiten täglich für frische Produkte. Denner bietet sie zu fairen Preisen an», hiess es da. Und: «IP-Suisse-Bäuerinnen produzieren Lebensmittel, die das Klima schützen. Denner verkauft sie in über 800 Filialen in Ihrer Nähe.» Da die Schweizer Landwirte bauernschlau sind, vermuten wir, dass sie sich nur zu Höchstpreisen verkaufen lassen.