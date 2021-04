Neubau in Embrach – Denner eröffnet zweite Filiale – direkt neben Aldi In Embrach können die Kunden künftig zwischen zwei Denner-Filialen auswählen. Die beiden Läden liegen nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt. Fabian Boller

Die aktuelle Denner-Filiale an der Dorfstrasse in Embrach erhält bald Gesellschaft. Bild: Paco Carrascosa

Aldi bekommt in Embrach Konkurrenz. Dies zeigt eine aktuelle Bauausschreibung. So plant Denner das Eröffnen einer zusätzlichen Filiale, direkt gegenüber dem deutschen Discounter und der Coop-Tankstelle mit Pronto-Shop an der Hardhofstrasse. «Ausschlaggebend sind immer die Lage und die Kundenfrequenz», kommentierte Thomas Kaderli, Mediensprecher von Denner, die Wahl des Standorts. In Embrach biete Denner künftig mit zwei Läden eine noch bessere Erreichbarkeit.

Die aktuelle Filiale an der Dorfstrasse 147, nur rund 500 Meter entfernt, bleibt bestehen. «Embrach und sein Einzugsgebiet wachsen. Als Nahversorger mit über 830 Standorten in der Schweiz ist die Nähe zu unserer Kundschaft eine unserer grössten Stärken. Mit der zweiten Filiale tragen wir dem Wachstum der Region Rechnung und verdichten unser Netz weiter», sagt Kaderli.