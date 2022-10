Erster Mieter im Rägipark bekannt – Denner zieht mit dritter Filiale beim Bahnhof Regensdorf ein Jetzt steht der erste Mieter im Entwicklungsgebiet Bahnhof Nord fest. Denner zieht in den Rägipark, den Neubau gegenüber dem Bahnhof. Anna Bérard

Was man für den Alltag braucht, gibts künftig im Denner auf dem ehemaligen Studer-Revox-Areal. Symbolbild: Michael Scherrer

Jetzt nimmt das neue Quartier beim Bahnhof Regensdorf Form an. Die neue Überbauung gegenüber dem Bahnhof hat die Höhe von 24 Metern erreicht: Im siebenstöckigen Rägipark entstehen in den oberen Geschossen 204 Mietwohnungen, im Parterre und in den Zwischengeschossen Räume für Läden, Restaurants und Büros.