Neues Album der Popstars – Depeche Mode klingen jetzt so dunkel wie noch nie Auf den jähen Tod ihres Kollegen Andrew Fletcher haben die Briten mit einem Album der Trauerbezeugung reagiert: süsslich schwer, aber auf dunkle Weise betörend. Jean-Martin Büttner

Martin Gore und Dave Gahan, die beiden überlebenden Mitglieder von Depeche Mode, gesehen von ihrem Hausfotografen Anton Corbijn. Foto: PD

Das Schlimmste an ihrer neuen, 15. Platte ist der Titel: «Memento Mori», die lateinische Redensart, die verlangt, der Toten zu gedenken. Denn diese klingt alt, also schlimmer als tot. Zudem verweist sie auf jene Lebensphase, gegen die sich eine Gruppe aus den Achtzigerjahren wie Depeche Mode besonders wehren muss. Erst recht bei einem so jugendfixierten Genre wie der elektronischen Popmusik.