Slalom in Kitzbühel – Ein Italiener führt – und ein Schweizer mit hoher Nummer glänzt unverhofft Aufgrund der Wetterprognosen findet der Slalom bereits am Samstag statt. Von den Schweizern schafft es nur einer in die Top-10 – allerdings einer, mit dem kaum einer gerechnet hat. Marcel Rohner René Hauri UPDATE FOLGT

Bessert die Schweizer Bilanz deutlich auf: Marc Rochat auf dem Weg zu Rang 5. Foto: Joe Klamar (AFP)

Vier Rennen, vier Sieger, elf Podestfahrer: Der Slalom der Männer ist in dieser Saison ziemlich unvorhersehbar geworden. Einzig der Schwede Kristoffer Jakobsen stand bisher zweimal auf dem Podest. Er ist in den letzten zwei Rennen allerdings auch im ersten Lauf ausgeschieden. Das verhindert er diesmal immerhin.

In Kitzbühel nun bekommen die Veranstalter zuerst einmal recht bei ihrer Entscheidung, den Slalom vom Sonntag auf den Samstag zu verlegen. Es ist bewölkt und neblig, es schneit den ganzen Morgen durch, eine Abfahrt bei diesen Bedingungen? Undenkbar. Im Slalom aber können das Anzeichen für ein aufregendes Rennen sein.

Im 1. Lauf setzen sich drei Fahrer ab, der Italiener Alex Vinatzer, der Franzose Clément Noël und der Norweger Sebastian Foss-Solevaag, dahinter kann keiner wirklich mithalten. Vinatzer stellt seine Bestzeit mit Nummer 12 auf. «La pista è bella», funkt er danach an den Start, ja, gute Zeiten sind trotz der Bedingungen noch möglich. Tommaso Sala mit der 27 wird Achter. Und Marc Rochat ist sogar noch besser, der Schweizer mit der 29 ist zwischenzeitlich Fünfter.

Rochat aus dem Nichts zum fünften Rang

Die Saison 2021/22 hat so manche Überraschungen bereit gehabt bisher, die Siege von Johannes Strolz oder Lucas Braathen zum Beispiel, die es in den zweiten Läufen von Adelboden und Wengen an die Spitze schafften. Ähnliches müsste den meisten Schweizern nun auf dem Ganslernhang von Kitzbühel passieren, sie gehören im ersten Lauf nicht zu den Schnellsten, Rochat ist der einzige in den Top-10.

Loïc Meillard wird 13., das lässt noch hoffen, da er in dieser Saison vor allem in zweiten Läufen glänzte. Ramon Zenhäusern, Daniel Yule, Sandro Simonet und Luca Aerni verlieren allesamt über eineinhalb Sekunden auf Vinatzer, in diesem engen Rennen ist das noch nicht einmal eine Garantie für die Teilnahme am zweiten Lauf.

Tanguy Nef scheidet aus und muss seine Olympia-Träume wohl endgültig begraben. Um für die Selektion überhaupt in Frage zu kommen, hätte er ein Top-7- oder zwei Top-15-Resultate gebraucht, bisher wurde er einmal 13. Meillard, Zenhäusern, Yule und Aerni haben diese Kriterien bereits vor Kitzbühel erfüllt.

