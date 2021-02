Symmetrische Kalender-Schönheit – Der 12. Februar 2021 ist ein Palindrom-Tag Das heutige Datum kann vorwärts und rückwärts gelesen werden. Jahrhunderte lang hat es so etwas nicht gegeben – doch seit 20 Jahren häufen sich diese Kalender-Schönheiten.

Heute ist ein perfekter Tag, um etwas zu tun, das in Erinnerung bleiben soll. Foto: Getty Images

Wer am zweiten Freitag dieses Februars noch nichts vorhat, kann sich ein bisschen Zeit nehmen – um eine Aussergewöhnlichkeit zu geniessen, die viele unserer Vorfahren nie erleben durften. Der Tag ist nämlich ein kalendarisches Palindrom. Das heisst: Man kann das Datum horizontal drehen, wie man will – die Zahlenfolge liest sich immer gleich: 12.02.2021.

Der letzte Palindrom-Tag ist erst ein Jahr her (02.02.2020), und wer heute 20 Jahre alt ist, hat schon sechs dieser Kalender-Schönheiten miterlebt. Generationen davor konnten von so einem Überfluss nur träumen. Hätte man vom späten Mittelalter an jemanden nach dem nächsten Palindrom-Tag gefragt, man hätte wohl nur fragende Blicke geerntet.

Denn erst das neue Jahrtausend bescherte hierzulande mit dem 10.02.2001 wieder so einen Zahlendreher. Davor war mehr als 808 Jahre lang Pause: Zuletzt gab es zu Lebzeiten von Richard Löwenherz im Jahr 1192 so einen Zahlen-Feiertag. Überhaupt waren Palindrom-Tage im heute geläufigen achtstelligen Datumsformat bisher nur im 11. und 12. Jahrhundert möglich.

Amerikaner müssen noch bis Dezember warten

Dass dieser Freitag besonders ist, haben wir der in der Schweiz und vielen anderen Ländern üblichen Schreibweise nach dem Format «Tag-Monat-Jahr» zu verdanken. Zahlenfreunde aus den USA etwa schauen dagegen erstmal in die Röhre: Dort wird erst der Monat genannt, dann der Tag. Palindrom-Tag ist da erst am 2. Dezember (12/02/2021). Die Entscheidung für das abweichende Format beschert den Amerikanern insgesamt weniger Palindrome im 21. Jahrhundert (12) als nach dem hierzulande üblichen Format (29).

Der letzte nach beiden Formaten gültige und besonders seltene «Universal-Palindrom-Tag» war der 02.02.2020. Davor gab es so etwas zuletzt am 11.11.1111, der nächste kommt erst am 12.12.2121. Der Tag wurde in den Sozialen Medien mit grossem Hurra gefeiert.

Wer dieses Mal eine gute Fotogelegenheit sucht, sollte auf ein weiteres Palindrom bei sekundengenauer Uhrzeit achten: um 01.22:10 Uhr oder um 12.00:21 Uhr. Und wer verschläft, muss nur ein gutes Jahr warten: Am 22.02.2022 ist wieder Palindrom-Tag. Danach ist die Lücke schon grösser, der folgende kommt am 03.02.2030.

DPA/oli