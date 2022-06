Neue Schiessanlage Widstud – Der 200 Meter lange Schiesstunnel wiegt 700 Tonnen Die neue Schiessanlage Widstud bei Bülach nimmt Form an. Einblicke in den Rohbau des 30-Millionen-Franken-Projekts. Thomas Mathis

Ein Jahr nach Baubeginn hat sich viel verändert in der ehemaligen Kiesgrube bei Bülach. Foto: Francisco Carrascosa

Riesige, dunkle Betonräume prägen den Ort, wo dereinst die modernste Schiessanlage der Schweiz stehen wird und Hunderttausende Schüsse jährlich fallen werden. Seit einem Jahr wird in der ehemaligen Kiesgrube neben dem Hardwald bei Bülach gebaut. Seit ein paar Wochen ist der Rohbau fertiggestellt. Von aussen scheint das Gebäude, dem die hölzerne Verkleidung noch fehlt, nicht so gross, weil es in die Grube hineingebaut wurde. Doch im Innern zeigen sich die wirklichen Dimensionen.