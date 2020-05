Wohnbau in Regensdorf – Der Abbruch des Revox-Gebäudes verzögert sich Eigentlich müssten jetzt die Bagger das Gewerbehauses beim Bahnhof Regensdorf zerlegen. Doch das Bauprojekt, ein Neubau mit 204 Mietwohnungen, verzögert sich. Anna Bérard

Das Studer-Revox-Gebäude beim Bahnhof Regensdorf wird voraussichtlich Anfang 2021 zurückgebaut.

Foto: Christian Merz

Die Entwicklung Regensdorfs schreitet voran. Das Gebiet auf der Nordseite des Bahnhofs wird sich in den nächsten Jahren komplett verändern. So sind auch die Tage des Studer-Revox-Gebäudes beim Bahnhof gezählt. An seiner Stelle, auf dem Baufeld K3, plant die Immobilienfirma Mobimo eine Überbauung mit 204 Mietwohnungen. Mit Datum vom 24. April hat die kantonale Baudirektion den privaten Gestaltungsplan «Baufeld K3» genehmigt. Dieser liegt bis am 5. Juni bei der Gemeinde öffentlich zur Einsicht auf.