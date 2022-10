Das verrückte Leben von Conradin Perner – Der Abenteurer, der 10’000 Kindersoldaten rettete Conradin Perner verdurstete beinahe in der afrikanischen Savanne und überlebte einen Schlangenbiss. Der Davoser Literaturprofessor wurde nun geehrt – mit der feierlichen Übergabe des südsudanesischen Passes. Yann Cherix

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Der Humanist und Forscher hat über die Jahrzehnte viele Erinnerungsstücke aus allen Teile der Welt in seinem Haus gesammelt. Video: Yann Cherix

Sie scheinen sieben Leben gehabt zu haben. Zum Beispiel in den 70er-Jahren: Eine potenziell tödliche Kobra hatte Sie gebissen.

«Das war im Grenzland Kenia/Sudan, neun Tage Fussmarsch von der nächsten Strasse entfernt. Eine Schwarze Wüstenkobra hatte mich in meiner Hütte erwischt. Ich blieb ruhig. So konnte das Gift der Schlange wohl nur langsam von der Ferse aus im Körper zirkulieren und zu Herz und Lunge gelangen.»