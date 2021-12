Sensationssieger Martin Cater – Der Abfahrer, der Angst vor Abfahrten hat In Gedanken sieht sich Martin Cater manchmal stürzen. Er hat auch schon auf Starts verzichtet. Mit Klippenspringen und Motocross will der Slowene mutiger werden. Philipp Rindlisbacher

Hohe Tempi, viele Gedanken: Martin Cater kann die Risiken auf den Ski nicht einfach so verdrängen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Es ist ein schwerer Gang, aber danach ist Martin Cater erleichtert. Das Training in Kitzbühel beginnt bald, auf der Streif, dieser so faszinierenden wie gefürchteten Abfahrt, die alle begeistert, aber keinen Fehler verzeiht. Cater hat die Startnummer in der Hand, aber er streift sie sich nicht über. Nein, er gibt sie zurück. Der Slowene will nicht fahren, seine zweifelnde innere Stimme verschafft sich Gehör. Lass es sein, sagt sie, es ist zu gefährlich. Cater gehorcht. Und reist ab.

Es kommt vor, dass Martin Cater eine Abfahrtsstrecke besichtigt, zwischen zwei Toren stehen bleibt, runterschaut und befürchtet: «Dort könnte ich im Rennen stürzen.» Überkommen ihn solche Gedanken, macht ihn jede Welle nervös, dann ist er angespannt und tritt indirekt auf die Bremse.