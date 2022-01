Ende Jahr ist Schluss – Der Abschied naht für den Leiter Bildung der Stadt Bülach Markus Fischer verlässt Ende Jahr nach achtjähriger Tätigkeit in der Bildung die Stadt Bülach. Er erzählt von Höhepunkten und einem grossen Wermutstropfen. Ruth Hafner Dackerman

Markus Fischer lässt sich frühpensionieren. Er plant aber, weiterhin im Bildungsbereich aktiv zu bleiben.

Foto: Sibylle Meier

Seit Beginn 2015 ist Markus Fischer als Leiter Bildung im Amt. Nun lässt er sich Ende Jahr frühpensionieren, hat allerdings Ambitionen, an seinem Wohnort Winterthur für die Schulbehörde zu kandidieren. Am 13. Februar finden die Wahlen statt.

Fischer weist in seinem Portfolio einiges auf. Der ausgebildete Reallehrer unterrichtete elf Jahre lang, bevor es ihn als Schulleiter nach Brasilien zog. Während fünf Jahren lebte er mit seiner Familie im Süden des Landes. In dieser Zeit kam der jüngere Sohn dort zur Welt, die Tochter besuchte die Grundschule auf Portugiesisch. «Es war eine Riesenchance, diese Auslanderfahrung zu machen, gleichzeitig aber auch eine Herausforderung, in eine neue Kultur einzutauchen, eine neue Sprache zu erlernen und sich im fremden Umfeld zusammen mit der Familie zu bewähren.» Zurück in der Schweiz arbeitete Fischer elf Jahre lang als Schulleiter und Geschäftsführer an der Freien Schule Winterthur. 2008 wechselte er zur Fachstelle für Schulbeurteilung, welche alle Schulen im Kanton Zürich in regelmässigen Abständen evaluiert. Parallel dazu schloss er die Ausbildung zum Organisationsberater BSO ab und arbeitete Teilzeit als selbstständiger Berater. Zudem war er an seinem damaligen Wohnort in Neftenbach auch in der Schulpflege tätig.