«Advent, Advent» auf SRF – Der Adventskrimi wird Regensberg kaum mehr Besucher bringen Am Sonntag war zu sehen, was im Februar in Regensberg gedreht wurde. Das Städtchen diente als Kulisse für die Krimi-Parodie «Advent, Advent». Dass nun deswegen viel mehr Besucher kommen, glaubt aber niemand. Martin Liebrich

So sah es bei den Dreharbeiten aus: Im Februar wurde in Regensberg ein kompletter Weihnachtsmarkt aufgebaut. Foto: Sibylle Meier

«Die ganz wichtigen Frauen nehmen sie einfach raus», sagt Hanna Hinnen mit einem ironischen Unterton. Die «wichtige Frau» wäre sie gewesen, und rausgenommen wurde sie aus der Krimi-Serie «Advent, Advent». Hinnen betätigt sich als Städtliführerin in Regensberg. Und als sich im vergangenen Februar die Gelegenheit bot, bei den Dreharbeiten für «Advent, Advent» mitzuspielen, meldete sie sich und erhielt eine Statistenrolle. Die erste Folge von «Advent, Advent» spielt in Regensberg. Nur eben ohne Hinnen. Jedenfalls hat sie sich bei der Ausstrahlung am Sonntagabend nicht gesehen. «Ich habe es aber aufgenommen und werde nochmals genau hinschauen.»