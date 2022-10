Klimapolitik in der Stadt Zürich – Der alte Wilde der Zürcher Grünen Keine Flugshow mehr am Züri-Fäscht, keine Limousinen für Filmstars: Gemeinderat Balz Bürgisser provoziert mit plakativen Forderungen. Ungewöhnlich für einen 69-jährigen Mathelehrer. Susanne Anderegg

Freundlich, aber unnachgiebig: Der grüne Gemeinderat Balz Bürgisser. Foto: Andrea Zahler

Im Stadtparlament von Zürich hat er den Spitznamen «König von Witikon». Denn Balz Bürgisser beginnt seine Voten oft mit «Ich als Witiker…». Manchmal auch mit «Ich als Mathematiker…». Diese zwei Attribute sagen viel über das Leben des Grünen-Politikers aus, der jüngst mit provokativen Forderungen für Aufsehen sorgte. Der erreicht hat, dass die Flugshow am Züri-Fäscht gestrichen wird und der die Filmstars am Zurich Film Festival dazu bringen will, Tram und Velo zu benutzen. Die Chancen stehen gut, dass dies gelingt, denn Bürgisser gehört zur linken-grünen Mehrheit im Gemeinderat. Bis anhin hatte sich der 69-Jährige, der seit 2017 im Rat politisiert, vor allem mit Schulraum- und Bildungsthemen beschäftigt.