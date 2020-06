Serie: Besser Essen – Der American Dream auf dem Teller im Glattpark Im Burgerrestaurant Burgers & Shakes im Glattpark gilt «Omen est nomen». Astrit Abazi

Die grelle Erscheinung lässt das Burgers & Shakes am Boulevard Lilienthal stark herausstechen. Foto: Astrit Abazi

Der simple Name des Restaurants «Burgers & Shakes» ist trügerisch. Wie Alice wird man beim Eintritt vom Boulevard Lilienthal im Glattpark in ein kleines Wunderland transportiert. Auf wenigen Quadratmetern des als traditioneller Diner eingerichteten Restaurants offenbart sich ein regelrechtes Sammelsurium an amerikanischem Krimskrams: Nummernschilder von Kalifornien bis New York zieren die Wände, eine Coca-Cola-Dose reiht sich an die nächste, Rock-Klassiker aus der Mitte des letzten Jahrhunderts plärren aus den Lautsprechern. Dabei wird schnell klar, dass hier eine Fantasie verkauft wird, die nicht der Realität entspricht und etwa so falsch – oder eben «fake» – ist, wie die Pin-up-Modelle, welche die Dekoration noch abrunden.