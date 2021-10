Unternehmen aus Opfikon – Der Amorana-CEO ist jetzt Investor in der «Höhle der Löwen» Lukas Speiser, CEO des grössten Schweizer Sextoy-Onlineshops mit Sitz in Opfikon, wird Investor in der TV-Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» auf 3+. Beatrix Bächtold

Lukas Speiser ist einer von sieben Investoren in der neusten Staffel «Die Höhle der Löwen Schweiz». Foto: PD

Amorana, der schweizweit grösste Sextoy-Onlineshop, ist vielen ein Begriff. Aber der Mann, der die Geschäfte des Onlinegiganten mit Sitz in Opfikon lenkt, blieb der Öffentlichkeit bis jetzt meist fern. Das wird sich ab Dienstag, 26. Oktober, ändern. Dann startet die dritte Staffel «Die Höhle der Löwen Schweiz», und Lukas Speiser, dem CEO von Amorana, kommt aus dem Schatten und zeigt sein Gesicht.

«Unerkannt shoppen im Glatt. Schnell mal ein Bierchen in Bülach. Ich bin mir schon bewusst, dass ich mit meiner Fernsehpräsenz einen Teil meiner Privatsphäre opfere», räumt Speiser ein. «Das habe ich mir schon überlegt, bevor ich mit dem Sender 3+ in die Verhandlungen ging. Aber für mich überwiegen die positiven Faktoren einer Teilnahme.» Vor acht Jahren gründete er zusammen mit seinem Studienkollegen Alan Frei Amorana, einen Versandhandel für Erotikartikel. Ein simples Ikea-Regal in der Wohnung war ihr Lager. Die Nachfrage war gross. Amorana zügelte die Schätze in den Keller. Aber auch der quoll bald über.