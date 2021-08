Unterländer als Katastrophenhelfer im Einsatz - «Der Anblick der weggespülten Häuser war schockierend»

Zur Person Infos einblenden

Der 31-jährige André Held ist in Niederweningen aufgewachsen und hat bis vor drei Jahren im Zürcher Unterland gewohnt. Jetzt lebt er mit seiner Familie in Scherz AG und ist Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. Er arbeitet als stellvertretender Leiter in der Technikabteilung einer Industriefirma für Elektromotoren. Seit einem Jahr ist er beim internationalen Katastrophenschutz @fire mit einem Ableger in der Schweiz dabei. Der erste Einsatz führte ihn ins vom Unwetter im Juli besonders stark betroffenen Ahrtal in Deutschland. (bag)