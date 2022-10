Höhlenmord am Bruggerberg – «Der andere war sein Spielobjekt» Thomas Knecht, forensischer Psychiater, über die Beziehung der beiden Freunde, frühe Anzeichen und die Therapierbarkeit von Mördern. Lisa Aeschlimann

«Der Machtinstinkt ist der einzige Instinkt, der sich nicht selbst erschöpft»: Der Forensische Psychiater Thomas Knecht in seinem Büro. Foto: Urs Jaudas

Ein 23-jähriger Aargauer hat im April 2019 seinen besten Freund, einen 24-jährigen Zürcher Unterländer, in eine Höhle am Bruggerberg gelockt und dort lebendig vergraben. Seine Leiche wurde erst ein Jahr später per Zufall gefunden. Das Bezirksgericht Brugg verurteilte den Täter am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von 19 Jahren und 2 Monaten sowie einer stationären Massnahme.