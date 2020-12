Jahresrückblick, Teil 1 – Der Anfang war normal – dann geschah das Unvorstellbare Das Jahr 2020 versprach viel, und dann kam alles ganz anders. Wir blicken zurück mit dem Fokus auf die Bezirke Bülach und Dielsdorf. Martin Liebrich

Da war alles noch normal: Umzug der Trychler an der Neujahrsfeier in Bülach am 2. Januar 2020. Foto: Christian Merz

Der Januar

Erinnern Sie sich an die erste Frontgeschichte des Jahres im «Zürcher Unterländer»? Falls nicht: macht nichts. Denn hier gilt: Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Der Titel lautete: «2020 lässt das Unterland die Korken knallen». Denn es stand viel an, was gefeiert werden wollte. Das Turnfest im Embrachertal, das Klotener Stadtfest, die Dorffeste in Niederhasli, Boppelsen, Rümlang, die 1150-Jahr-Feier in Rafz, die Eröffnung des Circle am Flughafen. Und als Tüpfelchen auf dem i eine Eishockey-WM im eigenen Land und die Fussball-EM. Es kam anders.