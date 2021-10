Stadt-Land-Graben in Zürich – Der Angriff der SVP-Buchhalter auf die Städte Erstmals erklärt die Volkspartei, wie sie die Städte entmachten will. In Zürich lanciert sie eine Volksinitiative. Und lässt eine Ladung Zahlen knallen. Kevin Brühlmann

Zürich und Winterthur sollen weniger Geld erhalten. Diego Bonato, Susanne Brunner, Benjamin Fischer, Romaine Rogenmoser und Martin Hübscher (v. l.) bei einer SVP-Pressekonferenz. Foto: Urs Jaudas

Eine neue Volksinitiative, die wohl den Namen «Zentrumslastenausgleich kürzen» trägt, vielleicht sogar ohne Ausrufezeichen? Was ist los bei der SVP?

Im Viersternehotel Glockenhof mitten in der Stadt Zürich lud die Zürcher Sektion der Volkspartei in einen Saal, und es hörte sich so an, als erklärten fünf Buchhalter einen Schlachtplan. Nüchtern, eine Ladung Zahlen knallend, stellten sie ihren Plan für einen Angriff auf die Städte Winterthur und Zürich vor.

Es war am Donnerstag, nachmittags. Zu trinken gab es Wasser, und zwei Journalisten waren gekommen.