Lassen sich in ihrem Stadion von den Fans feiern: Die Klotener Spieler nach einem erkämpften Sieg gegen Lugano. Foto: freshfocus

In der Chefetage des EHC Kloten dürfen sie sich gegenseitig auf die Schultern klopfen. Und dann vor Jeff Tomlinson verneigen. Was der Erfolgstrainer mit seinem besonnenen und konsequenten Führungsstil am Schluefweg erreicht hat, ist schlicht grandios. Seine Verpflichtung im Sommer 2021 war wohl der beste Schachzug des Traditionsclubs im letzten Jahrzehnt. Unter dem Kanadier kehrte er zurück in die Beletage des Schweizer Eishockeys und setzte dort als Aufsteiger gleich mehrere Ausrufezeichen.