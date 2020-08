US-Wahlen 2020 – Der Auftritt des Trump-Clans Am Parteitag der Republikaner tragen sieben Rednerinnen und Redner den Namen Trump. Warum sich der US-Präsident auf seine Kinder und deren Partner verlässt. Hubert Wetzel

Trumps Kinder Ivanka und Donald Jr (links) werden am Kongress der Republikaner ihren Vater loben. Auch der Präsident und First Lady Melania Trump sind auf der Redeliste, im Gegensatz zu Schwiegersohn Jared Kushner, Ivankas Ehemann (rechts). Foto: Keystone

Angeblich ist das, was die Republikaner diese Woche veranstalten, ein Parteitag – eine Versammlung von Delegierten, Funktionären und Mandatsträgern der Partei, die ein Parteiprogramm beschliessen und den Präsidentschaftskandidaten der Partei küren. Das viertägige Treffen heisst schliesslich nicht umsonst Republican National Convention.

Krönungsmesse für Trump

In Wahrheit ist die Veranstaltung, die zum Grossteil virtuell stattfindet, eher eine Krönungsmesse für Donald Trump. Der Präsident steht im Mittelpunkt, nicht die Republikanische Partei. Genauer: Im Zentrum sind der Präsident und seine Familie. Über die vier Tage verteilt werden nicht weniger als sieben Frauen und Männer auftreten, die den Nachnamen Trump tragen.

Nun sind es die Amerikaner gewohnt, dass die Politik bei ihnen bis zu einem gewissen Grad dynastische Züge trägt. Es gibt Familien wie die Kennedys, die Bushs, die Clintons, die seit Generationen in der amerikanischen Politik mitmischen. Für eine Republik, die immerhin aus einer Revolte gegen einen König hervorgegangen ist, ist das ein erstaunliches Phänomen. Und es ist in den USA auch gang und gäbe, die Familie in den Wahlkampf einzuspannen, selbst wenn die Ehepartner, Kinder, Eltern oder Geschwister an einer eigenen politischen Karriere keinerlei Interesse haben. Sie müssen trotzdem durchs Land touren und um Geld und Stimmen für die Kandidatin oder den Kandidaten werben.

An wichtigen Schaltstellen im Weissen Haus sitzen Personen, die Trump heissen.

So familiär wie bei Trump geht es allerdings selten zu. Der Präsident schätzt bei seinen Mitarbeitern vor allem eine Eigenschaft: Loyalität, je unerschütterlicher, desto besser. Der frühere Immobilienunternehmer hat nach seinem Wahlsieg 2016 daher im Prinzip die Organisationsstruktur seiner Firma in New York, in der etliche seiner Kinder sowie sein kürzlich verstorbener jüngerer Bruder angestellt waren, mit nach Washington gebracht und auf seine Regierung übertragen. Das Ergebnis: An vielen der wichtigsten Schaltstellen im Weissen Haus und im Wahlkampfteam sitzen Personen, die Trump heissen.

Den politisch einflussreichsten Posten hat dabei wohl die älteste Tochter des Präsidenten bekommen, Ivanka Trump. Sie trägt den Titel eines «Senior Advisor to the President» und arbeitet ebenso wie ihr Ehemann Jared Kushner im Weissen Haus. Die 38 Jahre alte frühere Geschäftsfrau gilt im trumpschen Hofstaat als die «Kronprinzessin», wobei diese Bezeichnung zumeist durchaus respektvoll verwendet wird. Sie beschreibt die gut dokumentierte Tatsache, dass der Präsident Ivanka nicht nur in geschäftlicher, sondern möglicherweise auch in politischer Hinsicht als seine Erbin sieht. Ivanka ist das einzige seiner Kinder, dem Trump einen Arbeitsplatz im Weissen Haus gegeben hat. Sie lebt in Washington und hat jederzeit Zugang zu ihm. Und wie schon beim Parteitag 2016 hat Ivanka auch dieses Jahr die Aufgabe übertragen bekommen, ihren Vater am Donnerstagabend offiziell vorzustellen, bevor dieser seine Nominierungsrede hält. Dass diese Rede nur eine von mehreren ist, die der Sonnenkönig Trump in dieser Woche zu halten gedenkt, versteht sich fast schon von selbst.

Bissiger Propagandist für den Vater

Trumps Verhältnis zu seinen erwachsenen Söhnen Donald Jr. und Eric gilt als weniger eng als das zu Ivanka. Beide hatten vor Trumps Wahlsieg Managerposten im Familienunternehmen, allerdings keine sehr hohen. Das hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Vor allem Donald Trump Jr., dessen Parteitagsauftritt für Montag geplant war, ist zu einem der bissigsten und effektivsten Propagandisten seines Vaters geworden, der bei Twitter auf alle Kritiker eindrischt.

Zudem ist der 42 Jahre alte Donald Jr. das, was man in US-Wahlkämpfen als ein «surrogate» bezeichnet – eine Person, die vom Wahlkampfteam anstelle des Kandidaten hinaus ins Land zu Veranstaltungen geschickt wird. Donald Jr. ist in dieser Rolle sehr erfolgreich, wenn er auftritt, kommen die Menschen. Das hat zu Spekulationen geführt, der beinhart rechtspopulistische Donald Jr. könnte in den kommenden Jahren eine eigene politische Karriere beginnen. Statt der zurückhaltenden und politisch längst nicht so weit rechts stehenden Ivanka, so lautet ein Szenario, könnte Donald Jr. versuchen, seinem Vater nachzufolgen. Wen immer Trump selbst daher als Erben im Auge hat – der wahre Fackelträger des Trumpismus ist Donald Jr.

Rosa Bus mit Slogan «Women for Trump»

Von seinem sechs Jahre jüngeren Bruder Eric kann man das so nicht behaupten, allerdings von dessen Ehefrau Lara Lea Trump. Die 37 Jahre alte frühere Fernsehredaktorin ist eine der prominentesten Unterstützerinnen des Präsidenten. Sie tritt unermüdlich in konservativen TV-Shows auf und ist im Wahlkampf vor allem dafür zuständig, Wählerinnen anzusprechen. Dafür fährt sie zum Beispiel in einem rosafarbenen Bus in den USA herum, auf dem «Women for Trump» steht.

Wen von den beiden das Trump-Team für den effektiveren Wahlkämpfer hält, zeigt sich an der Vergabe der Redeplätze: Lara Trump hat einen herausgehobenen Platz am Mittwoch bekommen. Eric hingegen soll an diesem Dienstag sprechen, zusammen mit seiner Halbschwester Tiffany, die gerade ihr Jurastudium abgeschlossen hat und in Trumps Orbit praktisch keine Rolle spielt. Die Hauptrednerin am Dienstag ist allerdings Melania Trump, Trumps Ehefrau und First Lady der Vereinigten Staaten. Das Interesse daran, was Eric und Tiffany Trump zu sagen haben, dürfte daher gedämpft sein.

Donald schert sich nur um Donald.» Maryanne Trump Barry, Schwester von Donald Trump

Zwei Angehörige der Familie Trump, die etwas über den Präsidenten zu sagen hätten, wurden allerdings dezidiert nicht eingeladen. Da ist zum einen Mary Trump, die Tochter von Donald Trumps älterem Bruder Fred und Nichte des Präsidenten. Die Psychologin hat kürzlich ein Buch über ihren Onkel und die Familienverhältnisse der Trumps veröffentlicht, in dem sie aus erster Hand und im Detail bestätigte, was die Welt längst wusste: Donald Trump ist ein Egomane, der sich vor allem für sich und seinen persönlichen Erfolg interessiert, weniger für das Land.

Donald Trumps ältere Schwester Maryanne Trump Barry sieht das ganz ähnlich. Die pensionierte Bundesrichterin nannte ihren Bruder in Gesprächen mit Mary Trump einen «Lügner» und «grausam». «Donald», so urteilte die Schwester des Präsidenten, «schert sich nur um Donald.»