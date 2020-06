Giancarlo Pizzolotto wohnt in Kloten-Milano (weil er Milan - Fan ist?). In diesem Neubauprojekt gibt es vielfältige Begegnungszonen für alle Bewohner. So auch einen Fitnessbereich, in dem dieses Selfie gemacht worden ist. Der Fitnessbereich durfte während der Corona -Z eit benutzt werden, weil alle strengen BAG-Vorschriften umgesetzt und beachtet worden sind.

Foto: PD