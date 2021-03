Ein Jahr nach dem 1. Lockdown – Der Ausnahmezustand ist zum Alltag geworden Als die Bäckerei Fleischli in Bülach letztes Jahr wegen eines Corona-Falls schliessen musste, war das eine Sensation. Heute haben wir uns an das Undenkbare gewohnt. Fabian Boller

Früher kannten wir solche Bilder nur aus Asien, heute sind wir daran gewöhnt. Foto: Urs Jaudas

Am 3. Februar 2020 sass ich am Flughafen Zürich in einer Medienkonferenz des BAG, der Swiss und des Flughafens. Corona war zu diesem Zeitpunkt noch ein chinesisches Problem. Ein Besatzungsmitglied eines Swiss-Flugs von New York nach Zürich hatte aber nach dem Start Krankheitssymptome gezeigt. Weil sich die Person zuvor in China aufgehalten hatte, wurde in Kloten ein Notfallplan ausgelöst. Der Flieger musste nach der Landung auf dem Vorfeld parkieren, Passagiere wurden untersucht und Kontaktdaten aufgenommen. Das Prozedere zog sich über Stunden hinweg. Am Ende handelte es sich um einen Fehlalarm.