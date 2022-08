Glatt-Renaturierung beim Zwicky-Areal – Der Bagger holt die Natur zurück Derzeit wird die Glatt im Gebiet Zwicky mit schwerem Gerät nicht eben zimperlich renaturiert. Das stresst die Fische, danach haben sie es dafür umso schöner. Und die Menschen auch. Thomas Bacher

Das Gebiet rund um das Zwicky-Areal wird derzeit für 2,5 Millionen Franken aufgewertet. Foto: Thomas Bacher

Es gibt idyllischere Orte als das Gebiet bei der ehemaligen Seidenzwirnerei Zwicky an der Grenze von Dübendorf und Wallisellen: Mehrspurige Strassen, eine Autobahnzufahrt, das S-Bahn-Viadukt, und mittendrin die Glatt, die sich zwischen dem urbanisierten Fabrikareal und der superverdichteten Überbauung Riedgarten als Kanal langweilt, bevor sie in einem 100 Meter langen Stollen verschwindet.

Doch jetzt wird das Gebiet für 2,5 Millionen Franken aufgewertet. Anfang Juli begann der Kanton damit, den Flussbereich auf einer Länge von 400 Metern zu renaturieren.

Glatt wird fast zum Badefluss

Dafür braucht es allerdings erst einmal wohldosierte Gewalt, wie sich am Mittwoch an einer Baustellenbesichtigung zeigt. Gerade holpert ein mit Steinen beladener Vorderkipper flussabwärts durch das niedrige Wasser. Weiter unten laufen die Vorarbeiten für den Bau der breiten Sitztreppe, die den Zugang zum Wasser ermöglichen und die Glatt fast ein bisschen zu einem Badefluss machen wird. Daneben steht ein geländegängiger Bagger im Wasser. Der Mann an den Hebeln platziert mit dem Greifer einen grossen Stein im Flussbett, versetzt ihn ein paar Zentimeter, rüttelt daran, bis er richtig sitzt.

Seit Juli wird an der Glatt gearbeitet. Foto: Thomas Bacher

«Das ist Präzisionsarbeit», sagt Projektleiter Robert Kriewitz vom kantonalen Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel). Begeistert erzählt er den anwesenden Medienvertretern, welche Auswirkungen die Verbauungen im und am Wasser haben. Zusammengefasst: Die Glatt wird wieder lebendiger, vitaler. Durch Störsteine oder Schwellen entstehen unterschiedliche Fliessgeschwindigkeiten, es gibt Senken, Rückzugsmöglichkeiten für die Fische sowie Nischen für Kleinstlebewesen und Insekten. Die ganze Nahrungskette eben.

Bereit für ein richtiges Hochwasser

Damit der Fluss zumindest wieder ein bisschen mäandrieren kann, wurde der schnurgerade Uferbereich auf einer Seite aufgebrochen und komplett neu gestaltet sowie von Neophyten befreit. Eine erste Bepflanzung ist bereits erfolgt, damit das einheimische Gewächs einen Vorsprung hat. Später folgen dann noch Sträucher und Bäume.

Insgesamt erhält der Fluss mehr Platz, was auch dem Hochwasserschutz zugutekommt. Der ist zwar schon jetzt nicht schlecht: «Ein Hochwasser alle 100 Jahre kann in diesem Bereich gerade so eben bewältigt werden», sagt Kriewitz. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Glatt bereit für ein Hochwasser, wie es einmal in 300 Jahren vorkommt.

Foto: Thomas Bacher

Der Ausbau hat aber auch Grenzen, denn auf der anderen Uferseite muss die Mauer stehen bleiben. Sie wurde einst bei der Absenkung des Flussbetts erstellt, um das Abfliessen des Grundwassers und damit eine Beschädigung der Gebäude auf dem Fabrikareal zu verhindern.

Knapp am Baustopp vorbei

Durch die Bauarbeiten im Wasser trübt sich das Glattwasser immer wieder kurzzeitig stark ein. Eine Situation, die es laut dem Schweizerischen Fischereiverband eigentlich zu vermeiden gälte. Im Juli warnte der Verband angesichts von extremem Niedrigwasser und hohen Temperaturen vor einem Fischsterben und bat darum, auf Bauarbeiten zu verzichten, weil Trübungen die Fische zusätzlich stressen und deren Kiemen schädigen würden.

Die Arbeiten im Wasser dauern noch bis Ende September, die Umgebungsarbeiten bis ins kommende Frühjahr. Foto: Thomas Bacher

Um die Fische zu schützen, wird gemäss Kriewitz im Gewässerbau bereits vorgängig eine Mindestabflussmenge definiert. Wird diese unterschritten, müssen die Bauarbeiten eingestellt werden. «Wir waren knapp über der Grenze», sagt der Projektleiter. «Um sicherzugehen, standen wir aber ohnehin im engen Austausch mit dem Fischereiaufseher.»

Uferweg bleibt geschlossen

Die Arbeiten im Wasser dauern noch bis Ende September, Anfang Oktober wäre dann wegen der Schonzeit für die Fische sowieso Schluss. Die Umgebungsarbeiten inklusive Bepflanzung ziehen sich ins kommende Frühjahr hinein. Bis dann bleibt auch der Uferweg geschlossen.

Wie der Flussraum in diesem Bereich dereinst aussehen wird, zeigt sich am Beispiel des Chriesbachs, der oberhalb der Baustelle in die Glatt mündet. Nach dem massiven Eingriff mit schwerem Gerät dauerte es nicht lange, bis die Flächen von Pionierpflanzen besiedelt wurden. Bereits nach fünf Jahren sah man an den meisten Orten kaum noch, dass das Bachbett künstlich geschaffen worden war.

