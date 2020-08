Avec ersetzt Migrolino – Der Bahnhof Niederweningen hat seinen Shop zurück Die neue Avec-Filiale am Bahnhof in Niederweningen ist eröffnet. Sie ersetzt einen Migrolino. SBB-Tickets bekommt man nun nicht mehr, dafür gibt es frisch zubereitetes Brot. Daniel Grohé

Der neue Laden bietet mehr Platz, dafür können keine Billette mehr gelöst werden. Bild: Sibylle Meier

Bereits, wenn man den Laden betritt, steigt einem der Geruch nach frischem Gebäck in die Nase. Die neue Avec-Filiale am Bahnhof Niederweningen, die soeben eröffnet wurde, ist die einzige mit eigener Teigmaschine, erzählt Inhaber Hussein Karimi stolz und präsentiert die frischen Zöpfe in der Auslage. Das Brot kann somit ganz frisch zubereitet werden. Die Firma Valora, die die Avec-Geschäfte betreibt, hat letztes Jahr eine Ausschreibung zur Bewirtschaftung von Kiosks und Convenience-Flächen der SBB gewonnen und das Ladenlokal, das zuvor von Migrolino betrieben wurde, am 1. Juli übernommen. Nach mehreren Wochen Umbau war die Eröffnung dann auch ein grosser Erfolg. «Ich denke, die Leute sind froh, dass sie wieder regional einkaufen können. Die Kunden haben bereits vor der Tür gewartet, als wir geöffnet haben.»