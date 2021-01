SBB bauen um – Der Bahnhof Rümlang wird bis August 2021 barrierefrei In der Nacht auf Sonntag gehts los: Die SBB erhöhen beim Bahnhof Rümlang das Perron, überdachen die Rampe und ersetzen die Möblierung. Sharon Saameli

Ab kommender Woche wird das Rümlanger Perron in der Nacht umgebaut. Foto: Balz Murer

Seniorinnen und Senioren, Menschen im Rollstuhl oder an Krücken, Passagiere mit viel Gepäck oder Kinderwagen im Schlepptau – barrierefreie Bahnhöfe sind ein Gewinn für alle, die den öffentlichen Verkehr nutzen. Und: Sie sind mit dem Behindertengleichstellungsgesetz von 2004 gesetzlich vorgeschrieben. Bis Ende 2023 bauen die SBB in der ganzen Schweiz rund 580 Bahnhöfe für über drei Milliarden Franken um und machen sie mit niveaugleichem Einstieg besser zugänglich. Weitere 100 Standorte folgen danach.

In Rümlang beginnt der Umbau in der Nacht von Sonntag, 10., auf Montag, 11. Januar. Bis voraussichtlich Anfang Mai wird zunächst das Perron auf der Seite des Gleises 3 auf 55 Zentimeter erhöht. Ab Mai bis geplant Ende August folgt die Seite des Gleises 4. Durch die Erhebung auf 55 Zentimeter können Reisende stufenfrei in die Niederflurzüge einsteigen. Auch die Rampe beim Bahnhofsgebäude wird überdacht und die Perronmöblierung ersetzt – heisst, der Warteraum durch einen neuen ersetzt und die Sitzbänke neu angeordnet. Schliesslich wird das neue Perron wieder mit Sicherheitslinien, die beispielsweise mit dem Blindenstock ertastet werden können, versehen.