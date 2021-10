Spatenstich in Rümlang – Der Bau des Mehrgenerationenhauses hat begonnen Im Frühling 2022 soll das Haus Rümelbach als neuer Dorftreffpunkt eröffnet werden. Die ersten Bauarbeiten laufen schon. Renato Cecchet

Der Spatenstich für das Haus Rümelbach wurde vollzogen von ( von links nach rechts) Tim Lasen, Eberhard AG, Daniel Brütsch, Architekt, Fredi Mäder (Liegenschaftsverwalter Gemeinde Rümlang, Regine Rauch, Walter Kaufmann Stiftung, Gemeinderat Thomas Huber und Peter Hediger, Leiter Jugendarbeit. Foto: Raisa Durandi

Im Gebiet Rümelbach in Rümlang gibt es im Moment gleich zwei grosse Baustellen. Auf dem Gelände der Primarschule entsteht ein neues Gebäude für die Heilpädagogische Schule (HPS). Am 27. Oktober findet der Spatenstich für den Neubau statt. An der Ifangstrasse haben die Arbeiten für das Haus Rümelbach begonnen. Dessen Spatenstich ging am Freitag, 15. Oktober, vonstatten.

Im August 2016 brannte das Restaurant Rümelbach – das frühere Clubhaus des Boccia-Clubs – vollständig nieder. Nun wird dort ein Begegnungszentrum unter dem Namen Haus Rümelbach errichtet, ein zweistöckiges Mehrgenerationengebäude, das sowohl dem baufälligen Jugendhaus Platz bietet als auch für Veranstaltungen und Kurse. Sie hätten diverse Interessengruppen angefragt, welche Bedürfnisse gedeckt werden müssten, erklärt Gemeinderat Thomas Huber, zuständig für Liegenschaften, Gesellschaft und Vereine. «Da wir auch einen Ersatz für das Jugendhaus gesucht haben, bot sich die Lösung mit dem Neubau auf dem freiliegenden Baugrund an.»