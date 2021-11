Osterrennen Fehraltorf vor dem Aus – Der Bauer, der die Rennbahn umpflügte Wo im Frühling 10’000 Menschen die traditionellen Pferderennen verfolgen wollten, hat der Landbesitzer nun Weizen angesät. Warum das mehr ist als eine Dorfposse. Liliane Minor

Und dann war da plötzlich ein Acker. Da, wo im nächsten Frühling nach zwei Jahren Covid-Pause endlich wieder die traditionellen Fehraltorfer Oster-Pferderennen hätten stattfinden sollen, ist Bauer Hanspeter Bachofen mit dem Pflug aufgefahren. Jetzt wächst auf einem Viertel der Rennbahn, jenem Viertel, das Bachofen gehört, Winterweizen.

Die Osterrennen, muss man wissen, sind der wichtigste Anlass im Jahr in Fehraltorf. Seit 1934 werden sie ausgetragen. Auf der Website des 6000-Einwohner-Dorfs im Zürcher Oberland sind die Rennen in der Rubrik «Attraktionen» zuoberst aufgeführt, noch vor dem Flugplatz Speck. Ist das Wetter am Ostermontag schön, pilgern mehr als 10’000 Pferdebegeisterte an die Rennen.