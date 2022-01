Nachruf auf Leopold Bachmann – Der Baulöwe aus Rüschlikon, der günstigen Wohnraum geschaffen hat Er galt als Pionier des günstigen Wohnungsbaus. Jetzt ist Leopold Bachmann 88-jährig gestorben. Martin Huber

Der Immobilienunternehmer Leopold Bachmann baute in und um Zürich zahlreiche Wohnsiedlungen. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2002. Foto: Tom Kawara

Übernamen hatte er einige: «Billigbauer der Nation» oder schlicht «der Schnellbauer». Leopold Bachmann, Generalunternehmer, Investor und Wohnungsbesitzer aus Rüschlikon, war schweizweit bekannt für preisgünstiges Bauen. Heute besitzen seine Familie und seine Stiftung rund 5000 Wohnungen und gelten als bedeutender Player auf dem Schweizer Immobilienmarkt.

Am Dienstag ist nun via Todesanzeige bekannt geworden, dass Bachmann am 26. Dezember im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Im engsten Familienkreis habe man Abschied genommen, heisst es in der Todesanzeige. Auf Anfrage verweist die Leopold-Bachmann-Stiftung auf eine Mitteilung, die sie an ihre Partner verschickt hat. Darin schreibt der Stiftungsrat, Leopold Bachmann sei friedlich entschlafen. Und er bleibe als mutiger Visionär, erfolgreicher Unternehmer und grosser Philanthrop in Erinnerung.