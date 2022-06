Unter Druck: Der britische Premier Boris Johnson. Foto: Dan Kitwood (AFP)

Für alle, die es nicht wahrhaben wollen, hat Boris Johnson noch mal klargestellt, woran er überhaupt nicht denkt: Rücktritt. Auf die Frage, ob er sein Amt nach einer Wahlniederlage an diesem Freitag aufgeben werde, antwortete er schon vor der Wahl: «Are you crazy?» Mögen andere an der Parteispitze ruhig zurücktreten, er macht einfach weiter.

Klingt verrückt? Nicht in Johnsons Welt. Die Frage ist nur: Lassen sich die Tories das noch lange gefallen?

Die Konservativen haben nach den verheerenden Kommunalwahlen im Mai nun eine weitere Demütigung erfahren. Einen Unterhaus-Wahlkreis verloren sie an Labour, den anderen an die Liberaldemokraten. Besserung ist nicht in Sicht, denn es verfestigt sich der Eindruck, dass der Premier eher mit sich selbst beschäftigt ist als mit den Herausforderungen des Landes. Im Fall von Johnson wäre das an sich nicht so schlimm, hätte er nicht ein Problem: Er, der begnadete Populist, ist nicht mehr populär.

Miserable Umfragewerte

Johnsons Umfragewerte sind miserabel, und sie werden sich so schnell nicht verbessern. Schliesslich vergeht kaum ein Tag ohne schlechte Nachrichten. Das Wirtschaftswachstum bricht ein, die Preise für Energie und Lebensmittel steigen massiv. Die Inflation ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Ausdruck der Unzufriedenheit ist der grösste Bahnstreik seit 30 Jahren.

Johnson ist für den Anstieg der Lebenshaltungskosten nur sehr bedingt verantwortlich, schon gar nicht für den Hauptauslöser, Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber er ist dafür verantwortlich, die Folgen bestmöglich abzufedern. Er könnte den Kampf gegen die «cost of living crisis» zur nationalen Anstrengung erklären, so wie es ihm schon einmal mit der Corona-Impfkampagne gelungen ist. Doch daran scheint er kein Interesse zu haben.

Mit seinem Verhalten zeigt Johnson einmal mehr: Er ist keiner, der vermitteln oder gar versöhnen will.

Anstatt als moderate Stimme zwischen Gewerkschaft und Bahnbetreibern aufzutreten, setzt Johnson auf Polarisierung. So richtig seine Sorge ist, dass ein zu hoher Lohnabschluss die Inflation weiter nach oben treibt, so falsch ist es, den Bahnstreik als «Labour’s strike» zu verdammen. Mit seinem Verhalten zeigt Johnson einmal mehr: Er ist keiner, der vermitteln oder gar versöhnen will.

Irgendwann wird jedoch der Zeitpunkt kommen, an dem die Tory-Abgeordneten entscheiden müssen, ob sie ihre Unterhaus-Sitze bei der nächsten Wahl am besten mit oder ohne Johnson verteidigen können. Die Sache ist nur: Sehr viele verdanken ihren Sitz ebendiesem Mann.



