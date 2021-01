WEF 2021 – Der Berg ruht Diese Woche fand das Welt­wirtschafts­forum statt – aber nur virtuell. In Davos war tote Hose. Keine Limousinen-Staus, keine exorbitanten Zimmerpreise. Damit müssen sie hier oben erst mal fertigwerden. Thomas Fromm , Isabel Pfaff

So ruhig wie sonst nie in der WEF-Zeit: Das verschneite Davos am Montag, den 25. Januar 2021. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es gibt in diesem Dorf wohl keinen Ort, an dem sich Weltpolitik und frivoler Kommerz, die grossen Fragen der Wirtschaft und die kleinen Banalitäten des Alltags so nahe kommen wie an der kilometerlangen, schmalen Hauptstrasse, die quer durch Davos führt und die man hier «Promenade» nennt. Wer nach den Widersprüchen des jährlichen Weltwirtschaftsforums sucht, ist hier genau richtig.

Die Promenade ist eigentlich eine normale Strasse mit normalen Geschäften. Nur einmal im Jahr ist hier alles anders: Wenn Ende Januar Tausende für das Weltwirtschaftsforum (WEF) nach Davos pilgern, dann werden aus Dorfläden mondäne Showrooms mit improvisierten Pavillons davor, in denen sich die grossen Konzerne der Welt präsentieren. Sie zahlen viel Geld, um hier werben zu dürfen, und so ist die kollektive Vermietung dieser Strasse eine ziemlich lukrative Angelegenheit. Es dürfte kaum eine andere Veranstaltung geben, bei der Ladenbesitzer in wenigen Tagen so viel Geld nebenbei verdienen können wie hier in Davos Ende Januar.