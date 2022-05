Booker-Preisträger in der Schweiz – Der bessere Aufklärer Der französisch-senegalesische Autor David Diop forscht über die kulturellen Folgen des Kolonialismus und schreibt Romane darüber. Jetzt kommt er nach Zürich. Martin Ebel

David Diop, Sohn eines senegalesischen Vaters und einer französischen Mutter, lehrt an der südfranzösischen Université de Pau. Foto: Joel Saget (AFP)

Manch russischem Soldaten, kann man lesen, soll nicht klar gewesen sein, dass er in einen Krieg gegen die Ukraine geschickt wurde und nicht ins Manöver. Auch viele der 130’000 Senegalesen, die 1914 «für Frankreich», also für ihre Kolonialherren, in den Ersten Weltkrieg zogen, hatten keine Ahnung, was ihnen in der Hölle der Schützengräben bevorstand. Einer von ihnen war der Urgrossvater von David Diop, der das Schicksal der «tirailleurs sénégalais» in seinem Roman «Frère d’âme» verarbeitet hat.