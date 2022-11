Gehring Freienstein – Der beste Pinot noir der Schweiz kommt aus dem Unterland Bei der Verleihung des Weinpreises «Grand Prix du Vin Suisse» schwang ein Rotwein des Weinguts Gehring ganz obenaus. Daniela Schenker

Der Winzer Peter Gehring aus Freienstein hat allen Grund zur Freude. Sein Pinot noir ist der beste im ganzen Land. Archivfoto: Balz Murer

Wer einen preisgekrönten Rotwein geniessen will, wird ganz in der Nähe fündig. Bei der Verleihung des 16. «Grand Prix du Vin Suisse» in Bern ergatterte sich das Weingut Gehring mit seinem Pinot noir Barrique Jahrgang 2020 den Sieg. Auf Rang zwei und drei folgen zwei Pinots noirs aus der Westschweiz.