Der Wolf kehrt zurück. Im Unterland vorderhand nur besuchsweise. Foto: Getty Images / iStockphoto

Auftritt Wolf: Das Video verbreitete sich in Windeseile. Erst via Whatsapp, dann über andere Social Media wie Facebook oder Twitter. Zu sehen ist ein Wolf, der am heiter hellen Tag über eine Wiese läuft, schnurgerade, im Hintergrund ein Hof, offensichtlich in Bülach.

Das Timing stimmte zumindest aus Unterländer Sicht. Denn der Wolf ist dieser Tage auch im Bundeshaus ein Thema. Dort hiess der Ständerat eine Motion seiner Umweltkommission gut. Ziel: Wölfe in Schranken halten und Herden schützen. Das bedeutet nichts anderes als den leichteren Abschuss von Wölfen, die Probleme bereiten. Probleme bereiten Wölfe etwa, wenn sie Nutztiere reissen. Hier gibt es zwar bereits Grenzwerte, doch diese sollen nun gesenkt werden. 25 angegriffene oder getötete Tiere innert Monatsfrist oder 35 Tiere innert vier Monaten sind die derzeit gültige Richtlinie. Sie gilt für Gebiete, in denen der Wolf zuvor keine Schäden angerichtet hatte und in denen kein Herdenschutz besteht. Die Zahlen sollen jetzt um je 10 gesenkt werden.