Drohende Massenkündigung – «Der Betrieb des Spitals Bülach ist sichergestellt» Ein Grossteil der Kaderärzte des Spitals Bülach stellt sich öffentlich gegen die Führungsetage. Der Verwaltungsrat hofft derweil auf einen direkten und konstruktiven Dialog. Flavio Zwahlen

So idyllisch wie im angrenzenden Wald präsentiert sich die Situation im Spital Bülach derzeit nicht. Foto: Sibylle Meier

Die Ärztegesellschaft des Zürcher Unterlandes (Azul) fordert die Entlassung von CEO Rolf Gilgen und von Verwaltungsratspräsident Christian Schär. In einem Brief, der am Wochenende an den Verwaltungsrat und die Gemeindeaktionäre der Spital Bülach AG verschickt wurde, zeigt sich der Verein besorgt über die aktuellen Entwicklungen am Unterländer Spital und spricht sogar von einer drohenden Massenkündigung bei den Kaderärzten.

Am Montag fand eine Verwaltungsratssitzung statt. Thomas Langholz, Leiter Kommunikation und Marketing am Spital Bülach, sagt am Tag danach: «Die Inhalte der VR-Sitzung sind nicht öffentlich.» Die Spitalleitung kenne den Inhalt des Azul-Briefs und nehme diesen sehr ernst. «Selbstverständlich befasst sich der Verwaltungsrat derzeit intensiv mit der aktuellen Situation im Spital Bülach und sucht nach Lösungen.» Über allfällige Massnahmen werde das Spital die Medien zur gegebenen Zeit informieren.