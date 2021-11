Angeknabberte Bäume in Dänikon – Der Biber erobert jetzt auch den Furtbach Im unteren Abschnitt des Furtbachs weisen gefällte Bäume mit Spuren kräftiger Nagezähne auf einen Biber hin. Die kantonale Biberfachstelle geht davon aus, dass das Nagetier dort bleibt. Anna Bérard

Der Biber ist ein reiner Vegetarier und frisst, wie dieser im Bild, die frischen Zweige der Weide. Foto: Keystone

Der Biber ist im Furttal angekommen. Daniel Hadorn hat unlängst eine umgestürzte Weide am Furtbach bei Dänikon entdeckt. Der Baum lag quer über dem renaturierten Bachbett. Als der Präsident des örtlichen Natur- und Vogelschutzvereins die Nagespuren im Holz sah, wusste er: Das war der Biber. Am Wochenende hat nun auch sein Vereinskollege Markus Marti einen liegenden Baum beim Furtbach entdeckt, ebenfalls eine Weide. «Ich bin nicht sicher, ob der Stamm schon angenagt war und erst jetzt umgestürzt ist, oder ob wieder ein Biber am Werk war», sagt der Däniker.