Trotz absehbarer Engpässe – Der Bund wollte keine eigene Impfstoff­produktion haben Die Knappheit müsste nicht sein: Der Bund hätte bei Lonza eine eigene Produktionslinie für den Covid-Impfstoff aufbauen können. Die Gründe für die Ablehnung sind überraschend. Isabel Strassheim

Zwei Lonza-Mitarbeitende bei der Produktion des Covid-Impfstoffs von Moderna in Visp. Foto: Lonza

In der Schweiz kommt mangels Impfstoff die Kampagne gegen Corona nur schleppend langsam voran. Dabei hätte die Schweiz die Versorgung mit Vakzinen in die eigenen Hände nehmen können. Der Bund könnte eine eigene Produktionsanlage für den Moderna-Impfstoff bei Lonza in Visp haben. Eine, die nur für die Schweiz produziert.

Wie diese Zeitung von verschiedenen Quellen erfahren hat, war es Lonza-Präsident Albert Baehny persönlich, welcher der Schweiz das Angebot dafür machte. Die Offerte erfolgte, als Lonza damit begann, für Moderna die erste Herstellungslinie für den Covid-Impfstoff aufzubauen. Doch der Bund lehnte das Angebot ab.