Kolumne von Michael Hermann – Der Bundesrat muss jetzt konsequent sein

Die Luft ist draussen: Gegner demonstrieren im November in Freiburg gegen das Covid-19-Gesetz. Foto: Keystone

Dass gerade in der Schweiz in den vergangenen Herbstmonaten so intensiv über Gräben und Konflikte debattiert wurde, hatte sehr viel mit der damals anstehenden Abstimmung zum Covid-Gesetz zu tun. Die direkte Demokratie erzwingt Debatten über Themen, die in der Gesellschaft gären. Sie bringt Konflikte an die Oberfläche, die in repräsentativen Demokratien oft lange unter dem Radar bleiben.

Sind die Abstimmungsschlachten jedoch einmal geschlagen, hat die direkte Demokratie auch eine heilende, integrative Wirkung. Zwar wird in den sozialen Medien bis heute verbissen gestritten, doch die Bewegung der Massnahmengegner hat seit ihrer zweiten Abstimmungsniederlage markant an Kraft, Geschlossenheit und auch an Ausstrahlung verloren.

Noch vor wenigen Wochen, als «Mass-voll», die Freiheitstrychler oder die «Freunde der Verfassung» zum Protest aufriefen, wirkte dies als Manifestation einer möglichen Mehrheit, die von der offiziellen Politik übergangen wird – am 28. November ist diese Aura jedoch von einem Tag auf den anderen in sich zusammengefallen. Es ist das Risiko, welches jedes Initiativ- oder Referendumskomitee eingeht: Es kann am Ende auch die Gegenseite sein, die am meisten Kraft aus dem eigenen Engagement schöpft.

Es ist keine übereifrige Regierung, sondern eine deutliche Mehrheit der Stimmbevölkerung, die sich gegen ein Laisser-faire stellt.

Während in Österreich und in Deutschland die Corona-Konflikte jetzt erst richtig Fahrt aufnehmen, wissen in der Schweiz nun auch jene, die Nein zum Covid-Gesetz gestimmt haben: Es ist keine übereifrige Regierung, sondern eine deutliche Mehrheit der Stimmbevölkerung, die sich gegen ein Laisser-faire stellt. Wichtig dabei: In der Schweiz ist das Vertrauen in Volksentscheide gerade auch bei jenen gross, die den Regierenden eher kritisch gegenüberstehen. Zweifel am Ergebnis zu säen, wie in den USA, trägt hier deshalb keinen Meter.

Mit ihren beiden erfolgreich gemeisterten Abstimmungsprüfungen im Juni und im November hätte die politische Führung nun eigentlich ein einzigartiges Mandat und mehr noch: einen klaren Auftrag. Die Mehrheit in diesem Land will eine wirkungsvolle Pandemiebekämpfung und einen Schutz des Gesundheitssystems vor Überlastung.

Doch während reale oder bloss angedrohte Referenden und Initiativen meist weit voraus ihre Schockwellen in die Politik werfen und die Regierenden in einen Zustand der Lähmung versetzen können, gehen positive Abstimmungsergebnisse oft erstaunlich rasch vergessen. Statt Tatkraft dominiert im Bundesrat wieder Zögern. Dabei haben die Erfahrungen von letztem Herbst gezeigt, dass das Vertrauen in die Regierung dann am meisten erodiert, wenn sie ihre Führungsverantwortung in der Krise nicht wahrnimmt.

Zu Führungsverantwortung gehört die Bereitschaft, konsequent zu sein – notfalls auch mit einer gewissen Härte.

Wenn heute Personen, die sich nicht haben impfen lassen, massgeblich dazu beitragen, dass das Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze kommt, sodass Dritte gravierende Nachteile in ihrer Gesundheitsversorgung erleiden; wenn Ungeimpfte mit ihrem Handeln mitbewirken, dass die Lebenskreise aller anderen eingeschränkt werden und auch die Wirtschaft Nachteile erfährt – dann kann die Güterabwägung eigentlich eindeutiger nicht sein.

Andere herabsetzen und für dumm verkaufen, das reisst unnötig Gräben auf. Auch Besserwisserei hilft nicht weiter. Wenn jedoch eine demokratisch legitimierte Regierung im Sinn der Sache handelt, ist dies das Fundament von Respekt. Zu Führungsverantwortung gehört die Bereitschaft, konsequent zu sein – notfalls auch mit einer gewissen Härte. Diese Härte darf nie überzogen, nie erniedrigend und nie demonstrativ sein.

Wenn in der aktuellen Situation das Nichtimpfen nicht kriminalisiert, aber zumindest nicht mehr akzeptiert und entsprechend sanktioniert wird, so reisst dies keine Gräben auf, sondern ist geradezu die Voraussetzung für den Erhalt eines intakten gesellschaftlichen Gewebes.

Michael Hermann Infos einblenden Michael Hermann ist Geschäftsführer von Sotomo und schätzt als Politologe regelmässig Wahlen, Abstimmungen und weitere politische Themen ein. Foto: PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.