Regierungsrat will Sanierung – Der Butzenbüelring am Flughafen erhält einen neuen Belag Täglich 13’200 Fahrzeuge haben dem Butzenbüelring stark zugesetzt. Für einen neuen Belag und weitere Arbeiten sind jetzt 5,6 Millionen Franken vorgesehen.

Der Butzenbüelring (rechts im Bild) führt direkt vor dem Circle durch. Jetzt wird der Belag saniert. Foto: Flughafen Zürich AG

Die Strassenbeläge des Butzenbüelrings am Flughafen Kloten sind in einem schadhaften Zustand und müssen ersetzt werden. Dies hat der Zürcher Regierungsrat festgestellt und am Donnerstag mitgeteilt. Um dem Butzenbüelring einen neuen Belag verpassen zu können, wurden vom Rat 5,6 Millionen Franken bewilligt. Der grösste Teil dieser Kosten entsteht dabei durch Bauarbeiten (knapp 5 Millionen Franken). Die Gesellschaft The Circle, bestehend aus der Swiss Life AG und der Flughafen Zürich AG, soll sich pauschal mit 378’000 Franken an den Kosten beteiligen.

Die Strasse befindet sich auf dem Gebiet der Stadt Kloten und ist ein Teil der Anschlussstrasse und der Ausfahrt der Autobahn zum Flughafen Zürich. Sie führt direkt vor dem Circle durch. Die Belastung ist beträchtlich: Im Durchschnitt verkehrten dort rund 13’200 Fahrzeuge pro Tag. «Die Strassenbeläge haben ihre Lebenszeit erreicht und müssen ersetzt werden, damit die Werterhaltung und die Verkehrssicherheit weiterhin gewährleistet sind», teilt der Regierungsrat jetzt mit. Im Protokoll ist die Rede von einem «stark ausgemagerten» Belag. Ebenso müssen einzelne Haltungen der Entwässerungsleitung und deren Schächte ersetzt oder angepasst werden.

Gleich noch eine neue Beleuchtung

Das kantonale Tiefbauamt nutzt die Arbeiten an der Strasse, um auch gleich die Beleuchtung zu erneuern und eine Verkehrszählmessstelle zu erstellen. Zudem muss die Stützmauer des Bushofs Süd saniert werden. Die Bauarbeiten sind für nächstes Jahr geplant und werden eng mit den Baumassnahmen des Bundesamts für Strassen (Astra) und der Flughafen Zürich AG koordiniert.

red

