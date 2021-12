Super League: Aufgefallen bei Lausanne - FCZ – Der Chef greift zur Säge – und Alex Frei bekommt recht Beim 3:1-Sieg jubelt ein FCZ-Mann besonders ausgefallen, derweil ein junges Talent eine besondere Tugend an den Tag legt. Christian Zürcher

Was FCZ-Trainer André Breitenreiter derzeit anfasst, funktioniert – immer wieder. Laurent Gillieron (Keystone)

André Breitenreiter – eine Jubelgeste als Retro-Klassiker

Die Säge ist gewöhnlich ein Gerät zur Zweiteilung von Gegenständen, seit Jahrhunderten leistet sie der Menschheit gute Dienste. Dann kam der Fussball und brachte der Säge völlig neue Einsatzmöglichkeiten. Als Instrument der Freude zum Beispiel. Man nennt sie auch den Retro-Klassiker unter den Jubelgesten. Der Begriff verrät: Gegenwärtig ist sie vom Aussterben bedroht. Zum Glück gibt es André Breitenreiter. Der Deutsche nutzt gerne diese Säge. Und weil seine Mannschaft in diesen Tagen so viel trifft, wird in Schweizer Stadien so an manch imaginärem Baumstamm gesägt.