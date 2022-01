Gospel Singers Rümlang – Der Chor ist zurück auf der Bühne Pause wegen Corona, eine neue Dirigentin, ein neuer Musiker und Mitgliederwechsel – nach turbulenten Zeiten kann der Chor endlich wieder auftreten. Renato Cecchet

Die Gospel Singers Rümlang sind nach langer Pause wieder aktiv. Foto: PD

«Ein tolles Gefühl!» Präsidentin Cordula Sohm ist die Freude anzumerken. Die Gospel Singers Rümlang konnten nach dreijähriger Pause wieder vor Publikum auftreten. Am vergangenen Sonntag in der reformierten Kirche Bülach gab der Chor ein erstes Comeback-Konzert. Ein zweites folgt am nächsten Sonntag in der katholischen Kirche Rümlang.

Vor allem wegen Corona waren auch die Gospel Singers Rümlang temporär verstummt. Die geltenden Covid-Vorschriften für Innenräume verhinderten eine lange Zeit, dass die Sängerinnen und Sänger proben wie auch auftreten konnten. «Es gab schon Augenblicke, in denen wir Sorge hatten, dass das Ganze auseinanderfällt», sagt Sohm. Der Vorstand habe aber immer wieder Newsletter und oder aufmunternde Geschichten versandt, um die Mitglieder bei Laune zu halten. Weil Chorwochenenden auch nicht möglich gewesen seien, hätten sie andere Sachen zusammen unternommen, «Wir haben zum Beispiel gewichtelt», erklärt Sohm.