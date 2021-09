Flughafen als Silicon Valley – «Der Circle ist der nächste IT-Hotspot der Schweiz» Das Finanz-IT-Unternehmen Inventx hat im Circle drei Stockwerke gemietet. Seitdem bewerben sich deutlich mehr Menschen bei der Firma. Manuel Navarro

Der Aufenthaltsraum neben der Küche mit der Kaffeemaschine ist durch einen grossen Tisch geprägt. Dieser soll dazu animieren, sich auch in der Pause auszutauschen. Fotos: Raisa Durandi (rd)

Wer den Empfangsbereich der Inventx AG am Flughafen Zürich betritt, denkt automatisch an die betont lockere Atmosphäre bei Google. Begrüsst wird man nämlich nicht mit Edelmetall und Marmor wie etwa bei einem Finanzinstitut, sondern von einem Billardtisch. Lockere Coolness statt Protz, so die Botschaft. Auch sonst versprühen die Räumlichkeiten im siebten Stock des Gebäudes Nummer 13 im Circle hippen IT-Charme. Die Decke ist nerdig offen gehalten, Beton und Kabelstränge werden fast stolz zur Schau gestellt. Die Wände sind mehrheitlich schwarz bemalt, ebenso die Bürotische. Dazu im Kontrast stehen die vielen Pflanzen, die dafür sorgen, dass die Räume nicht ins unangenehm Künstliche tendieren. Für genug Lichtquellen ist gesorgt: Das Gebäude ist rundum komplett verglast, vom Sitzungszimmer hat man einen guten Blick auf den Hauptplatz zwischen den Circle-Bauten oder auf den Park auf dem Butzenbüel. Im Vergleich zu den Google-Büros in Zürich fehlt somit eigentlich nur noch die bekannte Rutschbahn.