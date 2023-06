Elektro-Knirps – Der Citroën Ami ist jetzt auch bei uns erhältlich Der Mikro-Stromer für die Stadt ist für unter 10'000 Franken zu haben und wird auch als Cargo-Version angeboten. Dave Schneider

2,4 Meter lang, 1,4 Meter breit und 1,5 Meter hoch: Der kleine Franzose wirkt wie ein Würfel auf Rädern.

Lange hat es gedauert, doch nun ist der Citroën Ami auch in der Schweiz bestellbar. Der winzige Elektro-Zweiplätzer ist in den Nachbarländern bereits seit zwei Jahren erhältlich – hierzulande war aber lange unklar, in welcher Klasse der Ami homologiert werden kann. Denn der Clou des kleinen Citroën ist eigentlich, dass er bereits ab 16 Jahren, teilweise sogar schon ab 15 Jahren gefahren werden kann. Aber nicht bei uns: Wegen seiner «zu hohen» Leistung ist der Ami in der Schweiz erst ab 18 Jahren zugelassen.

In diesem Zusammenhang von zu viel Leistung zu sprechen, wirkt allerdings absurd: Das Elektromotörchen in dem Plastikwürfel auf Rädern generiert gerade einmal 8 PS, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 45 km/h beschränkt. Um durch die Innenstadt zu düsen, reicht das gerade so aus. Für grosse Ausflüge ist der nur 2,4 Meter lange Franzose aber ungeeignet, zumal auch seine Reichweite bescheiden ist: Seine kleine Batterie mit 5,5 kWh Kapazität reicht für maximal 72 Kilometer. Geladen wird per ausziehbarem Kabel an der Haushaltsteckdose in nur vier Stunden. Für den Schweizer Markt ist der Ami mit einem effizienten Batterie-Management-System ausgestattet, das den Akku bei tiefen Temperaturen besser vor Entladung schützt.

Viel Komfort – ausser einem Dach über dem Kopf – bietet der kleine Citroën nicht. Eine Klimaanlage gibt es nicht, genauso wenig eine Servolenkung oder einen Schalter für das Licht. Wer Kühlung will, klappt die Seitenfenster hoch, wie damals im «Döschwo». Im Winter kann die Frontscheibe per Gebläse geheizt werden, was auch den Innenraum wärmt. Ein USB-Steckplatz liefert den Strom für das Smartphone, für das es eine passende Halterung sowie einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher gibt.

Bestellt werden kann der Citroën Ami ab sofort zu einem Preis ab 9090 Franken, erhältlich ist er ausschliesslich online. Neben der zweisitzigen Variante ist der Winzling auch als Ami Cargo erhältlich, in dem statt eines Beifahrersitzes eine 260 Liter fassende Cargo-Box montiert ist. Insgesamt hat der Mikro-Transporter ein nutzbares Volumen von über 400 Litern und eine Nutzlast von 140 Kilogramm. Diese Variante wird ab 9490 Franken angeboten.

