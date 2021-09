Überraschender Todesfall – Der Co-Direktor des Zürcher Stadtspitals ist verstorben Andreas Zollinger ist am Mittwochmorgen zu Hause verstorben. Der 64-Jährige hat das Stadtspital am Standort Triemli in den vergangenen Jahren geprägt.

22 Jahre lang war Andreas Zollinger für das Stadtspital Zürich tätig. Foto: z.V.g.

Andreas Zollinger ist heute Morgen überraschend zu Hause verstorben. Während 22 Jahren war er im Stadtspital Zürich tätig, zuletzt als Medizinischer Direktor und Co-Spitaldirektor. «Das Stadtspital Zürich ist in tiefer Trauer um einen einfühlsamen Menschen sowie herzlichen Kollegen und um einen vorausschauenden und engagierten Spitaldirektor und Medizinischen Direktor», schreibt die Stadt Zürich in einer Medienmitteilung. Die Entwicklung des Stadtspitals Zürich sei Andreas Zollinger stets am Herzen gelegenen.

Erst seit dem 1. August dieses Jahres hat der langjährige Chefarzt Andreas Zollinger das Stadtspital im Co-Präsidium mit Mac Widmer geführt. Sie folgten auf André Zemp. 2023 wollte Zollinger mit dem Amt aufhören – ein Jahr nach dem ordentlichen Pensionierungstermin.

Andreas Hauri, Vorsteher Gesundheits- und Umweltdepartement, sagt: «Unsere Gedanken sind bei der Familie und Freunden. Wir werden Andreas Zollinger ein ehrendes Andenken bewahren. Seine grossen Verdienste und seine herzliche und prägende Art für das Stadtspital Zürich sind weiterhin überall präsent.»

Die Koordination der Aufgaben von Andreas Zollinger übernimmt Marc Widmer, Co-Spitaldirektor.

tiw

Fehler gefunden?Jetzt melden.