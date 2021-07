Cédric Wermuth im Interview - «Der CS-Fall ist so krass, dass man nicht mehr schweigen kann»

Herr Wermuth, die Credit Suisse gerät in zwei Megaskandale, und was macht die SP? Man hört von ihr so gut wie nichts. Sind Ihrer Partei die Grossbanken egal geworden?

Nein, aber es geht in der Politik nicht darum, wer zuerst am lautesten schreit. Die beiden Fälle Archegos und Greensill waren technisch kompliziert. Wir haben uns die Fälle genau angeschaut und in der Sommersession dazu ein Paket an Vorstössen eingereicht.