Reiten: Aufstieg ins Nati-Kader – Der Debütant mit der jahrzehntelangen Erfahrung Hansruedi Geissmann aus Niederhasli feiert im Alter von 52 Jahren eine Premiere. Zum ersten Mal in seiner langen Karriere gehört er 2021 dem Schweizer Elite-Nationalkader der Sparte Dressur an. Peter Weiss

Präzision unter Wettkampfbedingungen: Hansruedi Geissmann im Sattel von Ripasso. Foto: PD

«Das ist natürlich sehr schön und macht mich stolz. Ich hoffe, Ripasso und ich bleiben gesund und können gute Resultate erzielen.» Der erfahrene Bereiter, der seit mehreren Jahren an seinem Arbeitsort Niederhasli wohnt, bringt die Ausgangslage in klaren, nüchternen Worten auf den Punkt – Euphorie schwingt in seiner Stimme bestenfalls versteckt mit. Mit 52 Jahren erstmals dem Elite-Nationalkader anzugehören, sei im Dressursport keineswegs aussergewöhnlich. «Die meisten Kaderkollegen sind in diesem Alter – es braucht eben viel Zeit und Erfahrung. Und vor allem braucht man das richtige Pferd dazu. Ein Reiter ohne Pferd ist eben nur ein Mensch.» Womit der, aus Geissmanns Sicht, Hauptgrund für die Beförderung ins höchste Schweizer Kader seiner Sparte angesprochen wäre: der Oldenburger-Wallach Ripasso.