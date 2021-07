Unterwegs mit der Zürcher Stadtreinigung – Der, der die Seepromenade fegt Seit zwanzig Jahren räumt Camilo José Luis Pereira die Strassen von Zürich auf. Dabei hat er schon Kurioses gefunden – und so einiges über die Menschen gelernt. Sascha Britsko

Die Kübel sind leer, die Strassen sind voll, und die Stadtreinigung macht Überstunden: Littering ist eines der grössten Probleme in Zürcher Gemeinden. Foto: Urs Jaudas

Es ist 4.15 Uhr früh an diesem Samstagmorgen Anfang Juni, und Camilo José Luis Pereira sammelt seit einer halben Stunde Abfall ein. Er ist ein kleiner Mann mit Glatze, der nicht viele Worte verliert. Er drückt uns eine Weste und Handschuhe in die Hand und sagt: «Grosse Flaschen und Karton hat die Maschine nicht so gern.» Sich selbst schnallt er ein Laubgebläse auf den Rücken und fängt an, den Abfall am Utoquai in die Mitte der Strasse zu blasen.

Die Nacht ist noch nicht vorbei, der Tag hat noch nicht wirklich angefangen. Und dazwischen steht Pereira und bläst Abfall. Seit 20 Jahren arbeitet der gebürtige Portugiese bei der Stadtreinigung im Zürcher Kreis 8. Morgens um 3 Uhr steht er auf, mittags um 12 hat er Feierabend.