Kunstturner des TV Opfikon-Glattbrugg – Der dichte Kalender bringt ihn voran Ian Raubal hat trotz seinem Schritt in die USA den Sprung ins Schweizer Nationalkader geschafft. In seiner neuen sportlichen Heimat hat der Zürcher schnell positiv auf sich aufmerksam gemacht. Oliver Meile

Erzielt in den USA auch an den Ringen stetig Fortschritte: Ian Raubal vom TV Opfikon-Glattbrugg bringt dies einen Platz im Schweizer Nationalkader ein. Foto: Penn State Athletics

Der Einstieg war kräftezehrend. So sehr, dass Ian Raubal in den ersten zwei Wochen an seinem neuen Ort jede noch so kleine Chance nutzte, in sein Zimmer auf dem Campus zurückzukehren und sich hinzulegen. «Ich war ständig müde», erinnert er sich an seine Anfänge im August. Längst hat sich der Kunstturner des TV Opfikon-Glattbrugg an der Pennsylvania State Univer­sity eingelebt, die eine der ältesten staatlichen Universitäten der USA mit fast 90’000 Studierenden ist. An der Penn State erhielt der Fällander ein vierjähriges Sportstipendium – verbunden mit einem Platz in der Turnmannschaft der Universität. Neben ihm steht nur ein einziger anderer Europäer im 15-köpfigen Team.