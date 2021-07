Primarschule Bachenbülach – «Der Druck der Eltern auf die Lehrerschaft ist gestiegen» Mit Beginn der Sommerferien endet der berufliche Einsatz von Lehrer Urs Rüger. Der ehemalige EHC-Kloten-Spieler freut sich auf die neue Freiheit. Barbara Gasser

Urs Rüger räumt sein Klassenzimmer, er wird pensioniert. Foto: Francisco Carrascosa

«Es ist wie immer mit einer 6. Klasse. Alles muss fertig sein, und mir bleibt das Aufräumen», sagt Urs Rüger. Seit 1977 war er an der Schule Bachenbülach als Mittelstufenlehrer tätig und musste alle drei Jahre seine Schülerinnen und Schüler verabschieden. Doch diesmal ist alles anders. Es ist das letzte Mal, dass er sie loslassen muss. Und fast alles Material kommt weg. «Der Container steht direkt unter dem Fenster. Ich kann von oben reinwerfen, was nicht mehr gebraucht wird.»

Das Wichtigste sind die Kinder

Die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern war für den engagierten Lehrer immer das Wichtigste. «Sie stehen im Mittelpunkt, egal was der Lehrplan vorgibt», sagt der 65-Jährige. Es habe zahlreiche Veränderungen gegeben in den über 40 Jahren seiner Tätigkeit als Lehrer. Der administrative Aufwand sei «übermächtig» geworden, die Vorgaben betreffend Elterngespräche und Elternabende klar definiert, die Schulorganisation habe mehr Gewicht bekommen. «Am Anfang meiner Tätigkeit konnte ich nach Gutdünken mit den Kindern umgehen. Spontan in einem See zu baden, war überhaupt kein Problem.» Heute müsse man für fast alles, was Spass macht, eine Spezialausbildung haben.